Prosegue l'avventura di Savio Vurchio nello show musicale di Canale 5 All Together Now edizione 2020: nella puntata andata in onda ieri, con punteggio di 99 il cantante andriese si aggiudica un posto nella competizione che andrà in onda la prossima settimana. La sua versione de "Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna..." di Zucchero convince quasi tutti. In giuria è il cantante Francesco Renga a togliergli un punto, poco rilevante ai fini della competizione.

Ma l'artista emoziona e sa emozionare: subito dopo la sua gara, su richiesta di Anna Tatangelo, ha cantato pochi secondi di "When a man loves a woman" scatenando l'entusiasmo della giuria e del pubblico

Di certo in una trasmissione nazionalpopolare difficilmente sentiremo pezzi da Rithm'n Blues nelle perfette corde di Savio Vurchio, ma non escludiamo che nelle prossime puntate si possa giocare il suo asso nella manica, omaggiando degnamente il mitico Pino Daniele. Nel game show condotto da Michelle Hunziker, Savio continuerà ad appassionare con la sua storia fatta di passione per la musica... Quella che non ha età.

Nella clip a questo link, la sua esibizione.