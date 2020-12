Continua la cavalcata trionfale di Savio Vurchio verso la finale di “All together now”, il programma musicale in onda su Canale 5.

Una semifinale all’insegna delle emozioni: Michele Hunziker, infatti, sorprende il cantante andriese, sempre pacioso e sornione, con una clip in cui lui stesso parla del rapporto con i genitori «a cui devo tutto, anche se non sono mai riuscito a dire loro un “vi voglio bene”»: ma la clip continua con un video da Andria in cui è la mamma a parlare e ad augurare il meglio al figlio, che si commuove in diretta.

L’esibizione è pienamente nelle corde di Savio: “It’s not unusual” di Tom Jones calza a pennello alle sonorità e ai ritmi del frontman, che raccoglie un ottimo 94 dal muro. Il solito Renga poi gli toglie 5 punti, ma Anna Tatangelo e J-Ax lo riportano a 97.