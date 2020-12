Prima esibizione con “Vivimi” di Laura Pausini, poi tutti in piedi per “ It's a Man's Man's Man's World” di James Brown nella sfida con Alessio Selvaggio

È podio a “All together now” per Savio Vurchio, si aggiudica il terzo posto nel game show nazionale invia stampa Esibizioni eccezionali del cantante andriese che sfodera una voce da vero fuoriclasse ed emoziona in un tripudio di note Spettacolo di La Redazione Le foto

Savio Vurchio in finale a “All together now”

Copyright: Mediaset

Copyright: Mediaset Andria ha seguito trepidante l’ultima puntata del game show musicale “All together now”, condotto da Michelle Hunziker e sbarcato, per la semifinale e la finale, in prima serata su Canale 5. A cantare, emozionare, commuovere, il nostro concittadino Savio Vurchio: per lui, alla fine della competizione, un terzo posto di tutto rispetto, anche se tutta la città (e non solo) avrebbe voluto vederlo sulla cima del podio. Prima manche con “Vivimi” di Laura Pausini è un punteggio di 74 dal muro, aumentato a 89 dai giudici (perfino da Renga con un +1) e si va alla fase della sfida a 2. proprio nel duello con Alessio Selvaggio, Savio sfodera la voce blues e graffiante in “It's a Man's Man's Man's World“ di James Brown - lui stesso scrive sul suo profilo facebook “Finalmente ho potuto cantare” - e conquista tutti i giudici, arrivando alla fase finale. Ancora un’esibizione con uno dei giudici e, ironicamente, Savio canta proprio con Francesco Renga, intonando insieme “Angelo” e poi scambiando qualche battuta con il cantante bresciano. Qui finisce l’avventura di Savio, che conquista dunque il terzo posto. Rimane il rammarico per alcune scelte delle canzoni assegnate al nostro leone andriese: dalla nostra redazione i migliori complimenti a questo fiore all’occhiello dei talenti andriesi.

«Sei uno che fa sorridere», gli dice Michelle: e per noi il campione sei tu ANDRIA LIVE.IT Invia alla Redazione le tue segnalazioni redazione@andrialive.it