Ad Ostia è bronzo per Lomuscio, Fortunato non convince

Si è aperto con la prima prova del Campionato Italiano di Marcia il 2021 agonistico dei marciatori andriesi Nicola Lomuscio e Francesco Fortunato, impegnati questa mattina nella 20 km di Ostia.

Tanta l’attesa attorno al portacolori delle fiamme gialle. Per il 27enne andriese, infatti, la gara, oltre ad assegnare il titolo ‘juniores’, ha rappresentato altresì la prima occasione per strappare il pass per Tokyo 2021, con standard fissato a 1h21:00. Fortunato però, campione d’Italia in carica della 20 km, della 10 km e dei 5000 indoor non va oltre la quinta posizione e il tempo 1h27:45s, non scendendo, dunque, sotto il minimo olimpico, allontanandosi anche dal record personale di 1h22:11.

Tuttavia per Fortunato, che di recente ha anche cambiato gruppo di lavoro, è stata la prima, ma non l’ultima possibilità per riconquistare la qualificazione ai Giochi Olimpici, rinviati lo scorso anno a causa della pandemia. Ci sarà tempo fino a metà giugno.

Chi continua a sorprendere, invece, è Nicola Lomuscio. Il classe 2003 tesserato con l’Atl. Amatori Acquaviva, alla prima tra gli Juniores, conquista la medaglia di bronzo fermando il cronometro sul tempo di 1h32:22. Un buon risultato che testimonia il suo ottimo stato di forma.