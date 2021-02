Marcia, tricolori indoor di Ancona: bronzo Juniores per Nicola Lomuscio

Secondo appuntamento della stagione, secondo bronzo consecutivo per Nicola Lomuscio nella nuova categoria Juniores, dopo il terzo posto conquistato nel vento di Ostia due settimane fa, alla prima del nuovo anno agonistico.

Ai Campionati Italiani di Marcia Indoor, svoltisi sabato ad Ancona, Lomuscio corre sua la 5000m chiudendo le fatiche sul crono di 22:14.71, dietro Filippo Capostagno (Fiamme Gialle Simoni, 22:10.15) e Pietro Notaristefano (21:51.48). A causa di due ammonizioni attribuitegli nella prima parte di gara, l’atleta tesserato con l’Atl. Amatori Acquaviva preferisce non rischiare, difendendo la terza posizione fino a quel momento raggiunta.

Un po’ di rammarico e amarezza, ma anche tanta fiducia in vista dei prossimi appuntamenti stagionali per il marciatore andriese allenato da Pino Tortora: «E’ stata una gara per certi versi da archiviare -commenta Nicola-, non sono riuscito ad esprimermi al meglio. Un terzo posto che non mi rappresenta. Tuttavia, continuerò a lavorare con le persone giuste, come faccio da sempre, per migliorare là dove è necessario».

Prossima tappa a Grottaglie, il 7 Marzo, per la 15 km del Trofeo Nazionale di Marcia.