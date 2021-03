La Fidelis Andria Handball sfiora il blitz ad Altamura, ma i murgiani si impongono 26-24

Grande amarezza e delusione alla fine di una grande partita, soprattutto nel primo tempo, dove i ragazzi andriesi conducono quasi sempre in vantaggio, raggiungendo nel secondo tempo il massimo vantaggio di 6 goal di scarto.

Primo tempo magistrale della formazione di mister Colasuonno. Ottime ripartenze e rimesse in gioco veloce, ottima difesa 5: 1 e buona organizzazione in attacco, nonostante la differenza anagrafica e física fra le 2 squadre. Infatti il ​​finale del primo tempo dice 10-14 per gli andriesi.

Inizio del secondo tempo che comincia come si era concluso il primo, ovvero con gli andriesi che arrivano al massimo vantaggio di addirittura 6 goal, con la partita che sembrava ormai indirizzata verso la vittoria.

Qualcosa, però, va storto nella seconda parte del secondo tempo. Troppe palle perse e buttate nel momento in cui bisognava rallentare, gestire e prolungare il più possibile le azioni di attacco. Una serie incredibili di errori che negli ultimi 5 minuti hanno permesso gli esperti altamurani addirittura di vincere una partita che a 15 minuti dalla fine era in pieno controllo degli andriesi.

«Finalmente con la squadra quasi al completo abbiamo potuto esprimere il nostro gioco e per larghi tratti della partita si è visto il duro lavoro che i ragazzi stanno da varie settimane, nonostante giocassimo contro una squadra nettamente più grande sia fisicamente che anagraficamente, -commenta coach Collasuonno-. Una bella partita, non volevo crederci. Condurre la partita in vantaggio per 55 minuti e poi perderla in maniera così scellerata è stato veramente incredibile. Negli ultimi 5 minuti abbiamo regalato almeno 4 palle subito dopo averle recuperate con difese arcigne. Dovevamo invece rallentare e gestire le azioni in attacco molto meglio, ma purtroppo paghiamo la grande esperienza della squadra».

TABELLINO:

ALTAMURA: Lanzolla 8, Denora 4, Nicoletti 4, Colamonaco 3, Loporcaro 3, Locapo 3, Cavallo 1, Castellano, Cramarossa, Digeo, Lorusso, Popolizio, Scalera. All .: Loviglio Nicola

FIDELIS ANDRIA: Marmo 13, Guglielmi 7, Losito 2, Sipone 1, Terlizzi 1, Cannone, Del Giudice, D'Ettole, Di Liddo, Leonetti, Losciale, Pistillo, Santovito, Zagaria A., Zagaria E., Zagaria M. Tutti .: Colasuonno Riccardo

ARBITRI: Lorusso A. - Fasano G.

Risultati 4ª giornata serie B:

Altamura - Fidelis Andria 26-24

Crotone - Serra Fasano 28-22

Pallamano Fasano - Putignano RINVIATA per COVID

CLASSIFICA:

* Putignano 6

* Crotone 5

* Altamura 3

* Serra Fasano 2

** Pallamano Fasano 0

Fidelis Andria 0

* 1 partita in meno

** 4 partite in meno