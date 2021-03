Alla Festa del Cross a Campi Bisenzio (Firenze), nel campionato italiano individuale di corsa campestre svoltosi domenica 14 marzo, ha lasciato il segno Andrea Ribatti, diciassettenne andriese, che ha conquistato il terzo posto nella categoria Allievi. Il giovane triatleta tesserato con la All Tri Sports, Triathlon Team di Barletta, è stato il grande protagonista della gara conclusiva della manifestazione disputata sulla distanza di 5 km all’interno di un percorso selettivo e reso ancor più impegnativo per la pioggia e il fango.

Ribatti ha subito preso il comando della gara imprimendo un gran ritmo, facendo selezione e restringendo il numero dei contendenti al podio a una decina di atleti. La fuga dello specialista Ropelato sgretola ancora il gruppo di testa ma, con un finale di grande potenza, Ribatti recupera due posizioni e, sorridendo, giunge terzo con 16’ e 38” a ridosso del secondo Ismaele Deidda (16’37”) e del vincitore Francesco Ropelato (16’27”).

L’exploit del triatleta pugliese Andrea Ribatti, già piazzato nei vertici di classifica nelle due precedenti edizioni dei campionati di specialità, è stato accolto con grande soddisfazione dai tecnici Gaetano Dipace, per l’atletica, e Paolo Musti, per il triathlon. «Il bronzo arriva a coronamento dell’impegno e della dedizione del giovane andriese che ha saputo mantenere, con il supporto della famiglia e della società, la concentrazione e l’entusiasmo per lo sport superando i deficit logistici e di opportunità di prepararsi e gareggiare nel contesto della pandemia. Per Ribatti intanto si avvicinano gli impegni anche con la nazionale giovanile di triathlon; il bello dello sport che non si ferma».