Tennis, al torneo Super Next Gen Italia l'andriese Alessia Karol Terlizzi si aggiudica il 2° posto

Un esperimento che funziona e porterà benefici al tennis giovanile italiano. Può essere riassunta così la prima edizione del Super Next Gen Italia, circuito giovanile che ha visto la luce per la prima volta nella settimana dal 6 al 14 marzo.

La Federazione Italiana Tennis ha deciso di separare le categorie under 16 e under 18 dal Junior Next Gen Italia, creando un circuito a parte. Sono tre le tappe in programma divise in cinque macroaree (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro-Nord, Centro-Sud e Sud). Tutte le gare si svolgono al meglio dei 3 set con tie break a 7 punti ai 6 giochi pari nei primi due set. Al posto del terzo set si svolge un tie-break a 10 punti. Nelle semifinali e finali si disputerà il terzo set a 6 giochi con tie break a 7 punti sul punteggio di 6 giochi pari.

Al termine della terza tappa verrà redatta una classifica per ogni macroarea. Il primo classificato riceverà una wild card nel main draw in uno dei tornei internazionali ITF Under 18 che si disputano in Italia. Il secondo classificato potrà accedere alle quali di un ITF Under 18 italiano, sempre attraverso una wild card.

Sono stati 83 i ragazzi e le ragazze che si sono affrontati allo Sporting Club Matera. Il circolo lucano ha ospitato i tennisti provenienti da Puglia, Abruzzo, Marche, Molise e ovviamente Basilicata.

L'andriese Alessia Karol Terlizzi, atleta nata nel circolo tennis di Andria, è giunta al secondo posto sconfitta dalla barese Vittoria Paganetti. «Sono arrivata in finale - dichiara Alessia -, ma devo riconoscere che la mia avversaria è stata brava, e ho fatto mia la frase scritta a caratteri grandi sulle pareti del campo "Mai gioire tanto dopo una vittoria, mai deprimersi troppo dopo una sconfitta"».

La finale sarà visibile sul canale 64 super tennis tra qualche giorno.

Ai giovani talenti del nostro territorio un grande incoraggiamento dalla nostra redazione.