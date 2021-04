Fidelis Andria Handball, fissata al 17 aprile la ripresa del campionato

Dopo la lunga sosta e il rinvio delle prime due giornate del girone di ritorno -per permettere alla Pallamano Fasano di recuperare alcune delle partite di andata rinviate causa COVID-, la Fidelis Andria Handball torna in campo. Dopo oltre un mese, sabato 17 aprile i federiciani affronteranno a domicilio il Crotone, attualmente agganciato in seconda piazza.

«Ci ​​stiamo preparando al meglio per la ripresa -afferma coach Collasuonno-. Abbiamo l'obbiettivo di migliorare dal punto di vista del gioco e crescere come squadra, per mettere realmente in difficoltà gli avversari. Giocheremo ogni singola partita al fine di portare a casa l'intera posta in palio», conclude il tecnico degli azzurri.