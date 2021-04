Nel duathlon di Foligno svoltosi domenica 11 aprile il giovane triathleta andriese ha conquistato uno splendito terzo posto assoluto e primo posto di categoria YB (16-17 anni).

Ribatti ha siglato con questo podio il suo esordio, dopo le gare giovanili, sulla distanza sprint (5 km di corsa, 20 di ciclismo e 2,5 km di corsa) in una gara aperta a tutte le categorie superiori del triathlon.

Il giovane triathleta, bandiera pugliese tra gli oltre duecento partecipanti alla gara di rilievo nazionale, ha dimostrato grandi doti tecniche e ottime potenzialità conducendo una gara sempre nelle prime posizioni e concludendo la prova, soltasi su un impegnativo terreno collinare, con grande tenuta atletica dietro i più "maturi" Riccardo Ridolfi della T.D. Rimini e Francesco Gazzina della Minerva Roma.

Questa prova costituisce una ulteriore tappa verso il pieno avvio della stagione del triathlon in cui saranno impegnati Ribatti e i suoi compagni di squadra della All Tri Sports sotto la guida del tecnico Paolo Musti.

L'exploit di Andrea Ribatti è stato accolto con grande soddisfazione da Antonio Tondi, neo eletto Presidente del Comitato Regionale Puglia della FITRI (Federazione Italiana Triathlon) che ha colto nei successi del diciassettenne triathleta andriese un segnale di vitalità e di sviluppo del movimento del triathlon in Puglia come sport per tutti, a cominciare dai giovani