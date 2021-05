Andrea Ribatti torna sul gradino più alto del podio. Questa volta, nell'ambito della kermesse internazionale del Triathlon Challenge di Riccione svoltasi nello scorso weekend, il triatleta andriese si aggiudica il Duathlon Giovanile nella categoria YB (16-17 anni).

Su un percorso veloce e pianeggiante il diciassettenne si mette in luce facendo registrare il miglior tempo in tutte le frazioni. Ne risulta una condotta di gara perfettamente equilibrata che ne conferma l’ottima condizione.

A completare il tandem dei giovani triatleti il barlettano Vincenzo Luce, autore di un’ottima prestazione che dimostra una notevole progressione negli ultimi mesi della condizione generale e della gestione dello sforzo in gara. Per lui ottava posizione in classifica e tanta esperienza.

Nella gara di Iroman 70.3 (1.9km nuoto - 90km bici - 21km corsa) il Team AllTriSports ha schierato tre irriducibili AgeGroup delle lunghe distanze Giuseppe Corsini, Ruggiero Rutigliano e Michele Torraco.

La stagione del triathon è ufficialmente entrata nel vivo.