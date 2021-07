Due giovani campioni convocati nella Nazionale di Atletica: Pasquale Selvarolo e Nicola Lomuscio

Una fucina di talenti sportivi: anche questo si conferma l’Itis “Jannuzzi” di Andria. Infatti sono ben due gli allievi, uno attuale e uno già diplomato, che parteciperanno agli Europei under23 e under 20 a Tallinn al via da giovedì 8 luglio, portando in alto non solo il tricolore come rappresentanti della Nazionale italiana di Atletica, ma il nome della città di Andria e dell’Istituto che li incoraggia e li sostiene.

Nel mezzofondo degli under23 sarà Pasquale Selvarolo, già diplomato, a guidare gli azzurri nei 10.000 metri, con il suo 29:20.99 che lo colloca nella top ten di partenza, al settimo posto provvisorio.

Convocato anche il giovane Nicola Lomuscio, sempre nella marcia: l’alunno della 4^Bm volerà, a soli 18 anni, in Estonia per confrontarsi con atleti di tutta Europa dal 15 luglio in poi per i campionati under20, sempre nella marcia 10 km.

A entrambi e ai loro allenatori, Giovanni De Rocco (docente di Scienze Motorie dell’Itis “Jannuzzi”) e Pino Tortora (storica colonna dello sport andriese) va l’abbraccio della comunità scolastica e di tutta la città e un gigantesco “in bocca al lupo” per le sfide che li attendono.