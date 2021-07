Europei di Atletica, Selvarolo sbarca a Tallin: domani pomeriggio la 10.000m

Sono circa 3000 i km che dividono Italia ed Estonia. Pasquale Selvarolo li ha percorsi in quasi due giorni, fra treno e aereo, sbarcando nella notte a Tallin, sede dei Campionati Europei di Atletica Under 23 in programma dall’8 all’11 luglio. Meno di 24 ore, invece, separano il mezzofondista andriese dall’inizio della rassegna continentale. E dalla sua prova, in programma, proprio nella giornata inaugurale, domani pomeriggio alle 17:50.

L’atleta federiciano tesserato con l’Atl. Casone Noceto, infatti, guiderà gli azzurri nei 10.000 metri, con il suo 29:20.99 che lo colloca nella top ten di partenza, al settimo posto provvisorio. Sulla distanza più lunga, Selvarolo si era imposto a maggio al “Cozzoli” di Molfetta. Per lui, titolo italiano under 23, bissato un mese dopo sui 5000m a Grosseto.

E’ l’appuntamento d’élite della stagione, è l’evento da sempre considerato trampolino di lancio dall’attività giovanile a quella dei grandi. Selvarolo, allenato da coach Giovanni de Rocco, dopo l’infortunio a inizio stagione, si è ripreso egregiamente. Testa, cuore, gambe: il 21enne andriese, longilineo puro, è cresciuto -dimostrandolo nelle ultime uscite stagionali- e non vuole sfigurare. Le sensazioni sono positive, i numeri lo certificano: si può ambire al podio.

In mattinata, per gli azzurri, visita allo stadio Kadriorg di Tallinn. Poi sarà tempo di riunioni tecniche. Da limare gli ultimi dettagli, prima di scendere in pista e difendere il tricolore.