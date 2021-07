Europei di Atletica, Pasquale Selvarolo sfiora il podio: è quarto posto a Tallinn

A un passo dal podio. Nella calda ed umida serata di Tallinn (Estonia, start ore 18.50) Pasquale Selvarolo sfodera una prestazione coraggiosa, prende in mano la gara nel finale, insegue fino all’ultimo i francesi Le Pallec e Gondouin (terzo e secondo al traguardo), ma chiude in quarta posizione a un secondo dal bronzo e a due dall’argento.

Il mezzofondista andriese della Casone Noceto e allenato da prof. Giovanni De Rocco, sigilla la 10 km degli Europei Under 23 fermando il crono sul tempo di 29.25.56. Medaglia d’oro allo spagnolo Manacho. Sesto il secondo azzurro in gara, Luca Ursano, calabrese.

Per Pasquale, un pizzico di rammarico. Partiva col settimo tempo, ma il 29:20 conquistato a maggio nei 10.000m del “Cozzoli” di Molfetta (per lui fu titolo italiano under 23), gli avrebbe permesso di strappare l’argento.

Resta, comunque, un grande risultato. Prima -prestigiosa - tappa di una carriera che si prospetta, adesso, più che ambiziosa. Ideale iniezione di fiducia, in vista della prossima stagione.

Le sue parole, nell’intervista video a questo link.