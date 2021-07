Andrea Ribatti conferma lo strepitoso picco di forma facendo una sintesi di tutto il lavoro svolto finora e si dimostra atleta solido ed affidabile.

Il giovane triatleta andriese, tesserato con AllTriSports Triathlon Team di Barletta, si presenta a Rieti con i migliori accrediti sulle distanze a cui prenderà parte (3000 e 1500).

In un sabato pomeriggio dalle condizioni meteo ideali, Ribatti si aggiudica il titolo di Campione Italiano e sulla distanza a lui più congeniale (3000 metri) rendendosi protagonista di una prestazione coinvolgente. Conduce da subito la gara nelle prime posizioni impostando la sua velocità di crociera. Riesce agevolmente a non farsi sorprendere dalle iniziative dei concorrenti e con un ultimo giro di pista travolgente semina gli avversari migliorando il proprio PB di circa 5.

Domenica mattina, ai nastri di partenza del 1500 si presentano i migliori atleti sulla distanza ma Ribatti non si lascia impressionare. La gara si rivela da subito nervosa, ricca di spinte ed attacchi. Benché costretto a due progressioni esterne in quanto bloccato nella pancia del gruppo Ribatti tira ancora una volta fuori dal cilindro una poderosa rimonta che gli vale l’argento a meno di un secondo dallo specialista Simone Valduga che si era guadagnato in anticipo una posizione migliore.

Questi successi del giovane triatleta arrivano da un percorso di crescita costante e controllato voluto dalla AllTriSports di Barletta, che ha creduto nella doppia affiliazione per il triathlon e per l’atletica, e premiano l’accurato lavoro di programmazione generale e preparazione svolto dal tecnico Paolo Musti e dalle rifiniture in pista affidate allo specialista Gaetano Dipace.

Messa in archivio la doppietta nel mezzofondo Ribatti è già in fase di avvicinamento al Campionato Italiano di Triathlon Giovanile in programma a Lovadina di Spresiano (Treviso) il prossimo fine settimana.