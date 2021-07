Dai campionati italiani giovanili di triathlon svolti a Lovadina di Spresiano (TV) sono arrivate conferme e risultati di rilievo per i ragazzi della All Tri Sports triathlon team di Barletta, Andrea Ribatti e Vincenzo Luce.

Nella gara individuale categoria YB Andrea Ribatti, fresco dell'oro (3000 mt) e dell'argento (1500 mt) ai campionati italiani allievi sulla pista di Rieti, ha dato spettacolo: attardato nella concitata partenza della frazione nuoto, chiusa in 36^ posizione, il diciassettenne andriese in bici ha iniziato un gran forcing completato con una frazione di corsa travolgente che lo ha portato a completare una sensazionale rimonta; al traguardo giunge sesto conquistando la zona premiazione. Buona prova in crescendo dell'altro portacolori di All Tri Sports Vincenzo Luce che chiude a metà della classifica di una gara molto selettiva e competitiva.

Domenica sono andate in scena le staffette miste per le quali i due giovani triatleti della All Tri Sports sono stati selezionati a comporre due distinti quartetti dell'area sud Italia. Nella squadra che si aggiudicato il titolo di campione d'italia della categoria mixed relay "sviluppo" Andrea Ribatti, segnando il miglior tempo di frazione, ha messo la sua firma importante nel successo del quartetto composto dall'altra pugliese Aurora Pellegrini e dai siciliani Irene Deluca e Giovanni Lombardo. Vincenzo Luce ha completato una convincente frazione nell'altra staffetta dell'area sud.

A coronamento dell'impegno e dei risultati sempre più rilevanti dei ragazzi della All Tri Sports, allenati dal tecnico di triathlon Paolo Musti, è arrivata la convocazione di entrambi i triatleti della compagine barlettana al raduno nazionale giovanile di triathlon FITRI YOUNG organizzato, nei giorni seguenti il campionato italiano, dalla Federazione Italiana Triathlon sotto la guida del coordinatore tecnico nazionale giovanile Alberto Casadei.

La selezione di Ribatti e Luce tra i più promettenti giovani della categoria YB (quattro i pugliesi convocati) è stata accolta con grande soddisfazione dal team All Tri Sports impegnato da diversi anni nel sostegno e nella promozione del triathlon sul territorio e tra i giovani.