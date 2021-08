Olimpiadi 2020: il sogno azzurro di Francesco Fortunato continua

Giunti ormai quasi al termine, con grande entusiasmo le olimpiadi di Tokyo 2020 vedono protagonisti grandi nomi dell’atletica mondiale per la gara di 20km di marcia che si terrà rigorosamente senza pubblico oggi 5 agosto alle ore 9:30 presso la cittadina giapponese Sapporo, capoluogo dell’isola di Hokkaido, un'isola montuosa a nord del Paese, nota specialmente per il suo famosissimo Snow Festival che, con le sue immense sculture di neve e ghiaccio spettacolari, attira dal 1950, anno del suo esordio, più di due milioni di visitatori l’anno.

Sapporo, nota già al mondo dello sport per aver ospitato le Olimpiadi invernali del 1972, vedrà sfidarsi alcuni dei nomi più noti della marcia contemporanea. Tra i più gettonati del Sol Levante ritroviamo il cinese Khaihua Wang e il giapponese Toshikazu Yamanishi. Mentre dall’Europa il più accreditato è lo svedese Perseus Karlström e gli italiani Massimo Stano, Federico Tontodonati e il nostro concittadino Francesco Fortunato, con all’attivo 13 titoli nazionali e buoni piazzamenti in competizioni a livello mondiale ed anche un personale di ben 1h19'43", esattamente a due secondi di distanza dal record mondiale di 1h16'36" realizzato dall’atleta giapponese Yusuke Suzuki a Nomi, in Giappone, il 15 marzo 2015.

Si tratta di dati che fanno ben sperare per la nostra maglia azzurra che, nonostante non fosse tra le favorite in campo sportivo, mai come quest’anno ci sta regalando grandi emozioni con la vittoria all’europeo e il ricco bottino di medaglie già collezionate in queste olimpiadi. Sono, dunque, numerose le probabilità di un buon risultato per il nostro atleta Francesco Fortunato al quale vanno i nostri migliori auspici.