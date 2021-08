Fortunato, vigilia di Olimpiade: domattina a Sapporo la 20 km di marcia!

Era il 16 maggio quando Francesco Fortunato, nella Coppa Europa di Podebrady (Repubblica Ceca), strappava il pass per Tokyo 2020 (+1), abbattendo, con quella che definì la “prestazione migliore della sua vita”, il muro di un’ora e venti, standard per le Olimpiadi.

Ora, per il primo andriese di sempre a partecipare a una kermesse a cinque cerchi, l’appuntamento con la storia si avvicina. In programma domattina, ore 9:30 italiane, la 20 km di marcia per le strade di Sapporo: «Sto per compiere qualcosa di grande, lo sento, lo vivo. E devo dire che sono rimasto anche piuttosto tranquillo finora. Adesso, però, come ovvio che sia, a meno di 24h dalla partenza, la tensione inizia a farsi sentire», commenta Fortunato alla vigilia.

Non Tokyo, dunque, ma Sapporo. Le gare di marcia si disputeranno nell’isola di Hokkaido, a mille km dalla capitale del Sol Levante. Decisione, questa, assunta per provare a dribblare il caldo. Ironia della sorte: temperature elevatissime, circa 30 gradi e 70% di umidità. Uno scherzo del destino.

Per il portacolori delle Fiamme Gialle, un’esperienza olimpica senza dubbio diversa nella forma. Ma, assicura, non nella sostanza:«Ammetto di essere dispiaciuto, sia per lo spostamento qui a Sapporo, sia per le numerose restrizioni anti-Covid che dobbiamo rispettare. Non ci è consentito seguire le gare dei nostri compagni e probabilmente non ci sarà pubblico per le strade. Poi, sarebbe stato bello vivere nel villaggio olimpico e gareggiare a Tokyo. Da poco ci hanno comunicato che dopo le gare passeremo nel villaggio una notte. Un “assaggino”, quindi, non mancherà. Noi marciatori, però, siamo tosti e abituati ad adattarci alle situazioni difficili. Adesso testa alla gara, il resto è solo il contorno di un'esperienza tutta da vivere».

Il marciatore andriese partirà col quindicesimo tempo, ma non vorrà di certo sfigurare: «Cercherò di stare più tempo possibile con il gruppo di testa. E poi vediamo che succede...»

Nel frattempo, un’intera città -la sua- è pronta a sostenerlo. Per l’occasione, verrà allestito anche un maxischermo nel chiostro di San Francesco, con disponibilità fino ad esaurimento posti (si potrà assistere da seduti, distanziati e con mascherina). Non possiamo che unirci al coro: Forza Francesco!