Venerdì 2 luglio scorso il nostro giornale dava comunicazione della ufficialità della partecipazione di Francesco Fortunato alle Olimpiadi di Tokyo. L'atleta di marcia andriese è stato convocato nella squadra italiana di cui hanno fatto parte i 76 azzurri: 41 uomini e 35 donne, il più alto numero di sempre alle Olimpiadi per l’atletica azzurra. Un orgoglio per tutti noi ed una prima esperienza per Fortunato che, di fatto, dopo la gara di Sapporo dello scorso 5 agosto, è il 15esimo marciatore a livello mondiale.

Giovedì 12 agosto, ad accoglierlo a Palazzo di Città, accompagnato dalla sua splendida famiglia, la sindaca Giovanna Bruno, gli assessori Daniela Di Bari, Cesareo Troia e Mario Loconte, che hanno salutato e si sono complimentati con il giovane campione olimpico. Tutti d'accordo nell'asserire che Francesco Fortunato è «un'eccellenza andriese da custodire e valorizzare tra i giovani andriesi, attraverso le scuole e le agenzie educative affinché l'esempio di Francesco Fortunato sia per tutti stimolo a fare bene e a coltivare sane passioni sportive».

Francesco non si risparmia e racconta le sue emozioni, la gioia nel vedere sul podio l'amico e compagno di stanza Massimo Stano che lo ha voluto assieme durante la premiazione e la consapevolezza che questo è soltato l'inizio di un racconto ancora da scrivere in una disciplina di fatica, che richiede preparazione e tanto impegno. I Mondiali in America e gli Europei a Monaco: sono i prossimi appuntamenti che richiedono già impegno mentale e preparazione atletica. Si dice soddisfatto e ringrazia tutti gli andriesi che hanno fatto sentire il loro calore anche a distanza: tante le attestazioni di stima, una su tutte, da lui citata con il sorriso, è un commento sui social: "Per me sei già vinto".