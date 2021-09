Nel primo fine settimana di settembre torna a Trani, all’ombra dello splendido monastero di Colonna, la storica gara di triathlon che la pandemia aveva forzatamente fermato lo scorso anno.

La competizione rappresenta anche il ritorno al triathlon dell’intera Puglia dopo mesi di torpore agonistico. Degna di nota l’organizzazione della Tommaso Assi Triathlon che dimostra di essere all’altezza di mettere in scena eventi di livello nazionale. Nella fatica della multisciplina si sono cimentati circa trecento atleti provenienti dal Sud Italia ed appartenenti a tutte le categorie misurandosi nei format previsti.

La competizione giovanile vede la conferma del giovane andriese Andrea Ribatti. Il portacolori della ATS Barletta domina tutte le frazioni interpretando la gara alla perfezione. Il concorrente di casa Emanuele Patierno prova a resistergli per due terzi della gara prima di arrendersi al ritmo forsennato di corsa imposto da Ribatti. Il vuoto creatosi rimane incolmabile e l’arrivo solitario al traguardo regala al vincitore l'abbraccio di tanti amici e parenti presenti ad applaudirlo ed emozionarsi.

Soddisfazione anche per il compagno di squadra Vincenzo Luce che sale sul secondo gradino del podio. Nuota bene e pedala forte anche lui ma paga il dazio sull’insidioso percorso di corsa che, con i suoi saliscendi impegnativi, rappresenta croce e delizia degli atleti. A livello generale Luce dimostra un trend positivo. Sentiremo ancora parlare di lui.

Archiviata la domenica casalinga, per i ragazzi della All Tri Sports è già vigilia dei Campionati Italiani di Duathlon a Cuneo (11 e 12 settembre) dove saranno impegnati nella gara individuale e nel nuovo format proposto dalla Federazione Mixed Relay Sviluppo.

Ad ammirare i giovani atleti erano presenti i compagni senior del team All Tri Sports impegnati nella gara sprint valevole per i campionati regionali e in cui ha ben figurato l'esordiente Anna Attanasio con un 2° posto categoria M3.