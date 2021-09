Pasquale Selvarolo trionfa nell’Americana alla Corrisernia 2021!

Modo migliore per inaugurare la seconda parte di stagione, non poteva esserci. Pasquale Selvarolo torna in pista dopo il quarto posto agli Europei di Tallin, accoglie l’invito della Corrisernia 2021 e supera le aspettative: è il primo classificato nella gara all’Americana, battendo le concorrenze degli specialisti nella distanza.

L’Americana, è una sfida ad eliminazione, con partecipazione su invito. Gli atleti, di nazionalità italiana e con almeno un tricolore in bacheca, si sfidano lungo 16 giri dalla distanza di 600m: al termine dei primi tre, vengono esclusi gli ultimi due classificati; poi, di volta in volta, l’esclusione si riduce ad un partecipante per giro. La disputa si decide nella volata finale, con i restanti quattro a contendersi il primato.

Quella di Selvarolo, Campione Italiano Under 23 nella 5 e 10km, abituato a ben altre distanze e al primo confronto in assoluto con questa specialità, è stata una prestazione sorprendente. «Una grande vittoria», la definisce il mezzofondista della Casone Noceto, che ammette: «è stata una sorpresa, mai avrei immaginato di trionfare. Questa tipologia di gara, infatti, non la conoscevo. Di solito, non gareggio in velocità e corro non meno dei 5.000m. E poi, c’era tantissima concorrenza. Basti pensare ad Ahmed Abdelwahed, finalista olimpico a Tokyo nei 3.000m siepi e al Campione Italiano nei 1.500 Mohamed Zerrad».

Adesso, si può alzare l’asticella. Pasquale, tra circa un mese, andrà di scena in un appuntamento di caratura internazionale, prima dei campionati italiani 10 km e mezza maratona e gli Europei di Cross di dicembre. Il bello, insomma, deve ancora venire.