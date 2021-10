Pugilato, Intercontinental IBA: per Lezzi trampolino di lancio verso nuovi scenari Internazionali

Ottima la prestazione di Francesco Lezzi (team Sgaramella) alla sua prima esperienza in un titolo IBA perde per solo 1 punto di scarto. Ci si aspettava molto di più da Doumbia visto che il suo curriculum vanta ben 43 match all'attivo 8 in più rispetto a Francesco Lezzi. Ottima la difensiva di Francesco Lezzi che ha limitato Doumbia ad attaccare quasi per l'intera durata del match con colpi al tronco.

Buona la parte tecnica di Francesco Lezzi che appare più veloce di Doumbia e molto più preciso negli scambi. Doumbia ha dimostrato di avere una buona resistenza e un colpo più forte di Lezzi ma pecca sulle qualità tecnico tattiche.

Grande match da parte dei due atleti per Francesco Lezzi questa opportunità sicuramente sarà un trampolino di lancio verso nuovi scenari Internazionali.