Si è disputata, domenica 17 ottobre, la IV^ Monti Dauni Marathon Mtb, tappa unica del Campionato Regionale Marathon FCI, su un percorso di 69 km con un dislivello di 1700 m, che si snoda nel territorio di alcuni tra i borghi più belli d'Italia, la via Francigena di Puglia, il sentiero Frassati e il monte Cornacchia la vetta più alta di Puglia con 1152 m.



Ai nastri di partenza, in prima griglia, la New Bike ha contato sulla prestazione di Antonio Notarpietro, che è partito con l'obiettivo di conquistare la maglia di Campione Regionale nella propria categoria (M2), compito assolto brillantemente, con il tempo di 2h 32' e 04".

Sempre sulla massima distanza, si sono confrontati Fabio Bonadies, (23° assoluto, 4° ELMT), Emanuele Riccardo Suriano (45° assoluto, 5° di categoria) e Porro Antonio (46° assoluto, 8° di categoria).



Mentre sul percorso Mediofondo ed E-bike, più semplice, difatti di 50 km e 1400 m di dislivello, Miky Cicciarelli è arrivato 20° assoluto e 5° di categoria, Pietro Lafo, nonostante il 21° assoluto, conquista il podio di categoria, classificandosi 3°, Grace Mazzone (unica e sola donna), si assicura anche lei il podio di categoria.