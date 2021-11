Per Adrea Ribatti, il giovane triatleta andriese, tesserato con All Tri Sports, Triathlon Team di Barletta, volge al termine una decisamente brillante stagione agonistica costellata di successi sia nel triathlon che nella atletica leggera.

Nella avvincente multi disciplina composta da nuoto ciclismo e corsa, Ribatti si è conquistato un posto nella competizione degli atleti elite del triathlon italiano il Gran Prix di triathlon disputatosi, a metà ottobre, a Lignano Sabbiadono. È stato il sigillo finale su una splendida stagione di triathlon per Andrea: prestazioni sempre più convincenti, dominio assoluto nel circuito interregionale Sud, costantemente piazzato nella top ten giovanile nazionale e un bronzo ai campionati italiani giovanili di duathlon a Cuneo ad ottobre. Un crescendo progressivo e controllato, sapientemente e costantemente guidato dal tecnico Paolo Musti che ha portato Andrea a confrontarsi in contesti sempre più sfidanti.

Per il diciassettenne andriese ottimi risultati anche nella atletica leggera. Nel panorama del mezzofondo giovanile, categoria allievi, Ribatti, allenato nella corsa dal tecnico Gaetano Dipace, si è imposto all'attenzione a livello nazionale con prove di assoluto rilievo sia nella specialità della corsa campestre, sia nelle prove in pista. Ribatti ha conquistato il bronzo tra gli allievi ai campionati italiani di cross Campi Bisenzio. Doppio bottino ai campionati italiani allievi in pista dove Ribatti ha conquistato il titolo di campione italiano sulla distanza dei 3000 metri e ha ottenuto l'argento sui 1500 metri. Questi exploit agonistici hanno portato Ribatti ad ottenere la convocazione nel raduno nazionale giovanile di atletica leggera dello scorso settimana a Grosseto, dove ha ottenuto incoraggianti riscontri dai tecnici federali.

Si sono così aperte per il talentuoso ragazzo andriese nuove opportunità di ulteriore crescita e sviluppo e Andrea ha i mezzi e la grinta per coglierle.

Grande soddisfazione per tutto il team All Tri Sports di Barletta è stato riuscire a mantenere viva l'attività giovanile, in un periodo davvero complicato, e veder crescere, emergere e affermarsi i propri ragazzi.