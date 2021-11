L’Audax Volley femminile Andria si presenta alla città dopo un periodo di stop dettato dall'emergenza sanitaria in atto. Giovedì 3 novembre scorso la presentazione presso la sala conferenze della Attimonelli e Volturno Assicurazioni (sponsor) alla presenza di tutte le giovani atlete e dei tecnici.

«Speriamo sia un nuovo inizio. La voglia di ricominciare e di dimostrare quello che possiamo fare è veramente tanta - commenta l'allenatrice Licia Romano - . Non vediamo l’ora di tornare sul campo di sentire l’adrenalina della gara, di provare a crescere sempre di più. La filosofia della nostra società è sempre quella di portare avanti le ragazze cresciute nel nostro vivaio e continuerà ad essere così anche quest’anno»

Tra le principali novità per l'AUdax Volley femminile, quest'anno c'è l’innesto in squadra di ragazze sicuramente con pochissima esperienza in campo perché giovanissime, ma con una voglia di crescere nel gruppo e di far bene.

La "Attimonelli e Volturno Assicurazioni" da sempre attenta anche allo sport, in questo caso sposa l’ Audax Volley Andria: «Da diversi anni collaboriamo con l’Audax nella sponsorizzazione a quella che è l’attività societaria - commenta Riccardo Attimonelli -. Noi crediamo molto nei giovani, nello sport e nei valori dello sport e per questo continuiamo da anni a collaborare con la società Audax».

«Crediamo che lo sport a qualsiasi livello è formazione, crescita, unione e confronto - commenta Pasquale Volturno -. Questo è il motivo per il quale noi sponsorizziamo gli sport minori della nostra città perché vogliamo dimostrare concretamente la nostra presenza sul territorio a supporto delle realtà, anche sportive che contribuiscono a promuovere sani valori tra i nostri giovani a vantaggio della intera comunità».