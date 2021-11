Aveva dovuto rinunciare alla Mezza Maratona di Valencia (tra gli eventi sportivi più importanti al mondo), a causa di problemi di salute, che lo hanno tenuto ai box anche durante gli Italiani su strada. Adesso, Pasquale Selvarolo si prende una prima rivincita: è Campione Italiano Promesse nella 10km di Roma; terzo tricolore stagionale e settimo in carriera per il mezzofondista dell’Atl. Casone Noceto, che taglia il traguardo fermando il cronometro su 1h05’38”.

Una gara impeccabile, lungo un tracciato affascinante che ha attraversato il cuore della Capitale. Pasquale dosa le energie in partenza e brilla nel finale con una progressione decisiva, che vale lo stacco sui pugliesi Grieco e Susca e il primo gradino del podio: «ho voluto essere cauto all’inizio, per non rischiare di ricadere nei problemi che hanno contraddistinto le recenti settimane. Ma ho dimostrato di essere tornato per concludere al meglio l’annata. Si poteva limare il crono, ma contava vincere e lanciare un segnale», commenta l'atleta andriese.

L’ultimo periodo non è stato dei più semplici. Il sogno spagnolo era sfumato dopo 12 settimane di lavoro personalizzato. La sua condizione di salute era andata ad incutere qualche timore anche sul prosieguo di stagione. Timori subito scongiurati, con un successo netto alla prima occasione utile per il riscatto: «devo ringraziare come sempre la mia famiglia, la mia squadra che festeggia l’ottavo titolo italiano consecutivo a squadre, il team medico. E poi il prof. Giovanni De Rocco. Dai campionati studenteschi a quelli italiani, ha sempre seguito il mio percorso e auguro ad entrambi il meglio».

Adesso è tempo di festeggiamenti, ma la testa è già al prossimo impegno: in programma a dicembre gli Europei di Cross a Dublino, domenica la prima tappa di selezione.