Fidelis Andria Handball, contro l'Altamura arriva la prima vittoria casalinga

Prima vittoria stagionale tra le mura amiche per i giovanissimi della Fidelis Andria Handball, che con una prestazione di carattere e personalità hanno avuto meglio sulla più esperta formazione altamurana. Prima di mettersi sui binari giusti, però, la partita vede il vantaggio degli altamurani nei primi 20 minuti fino al momentaneo 5-9, complice due rigori e tre tiri dai 6 metri sbagliati dagli andriesi. Da questo momento, dopo la strigliata di mister Colasuonno, gli andriesi diventano molto più incisivi e sul finire del primo tempo completano una grande rimonta portandosi in vantaggio di due goal (15-13).

Nel secondo tempo la musica cambia ed è la Fidelis a condurre sempre in vantaggio il match con belle giocate in attacco, un efficace gioco veloce e una difesa arcigna, portandosi sul +4 finale e gestendo il finale di partita senza patemi d’animo.

A fine match queste le dichiarazioni di coach Colasuonno: 'questa vittoria è frutto del duro lavoro di molti anni, dall’importante crescita del nostro settore giovanile e vedere questi ragazzini con la voglia di stare insieme e lottare alla pari contro qualsiasi avversario ci riempie d’orgoglio.

Ad essere sincero non mi aspettavo neanche io un inizio di campionato del genere, l’unico rammarica è non essere riusciti ad esprimerci al meglio nel secondo tempo di Putignano, ma vedendo i ragazzi crescere costantemente e prendere sempre più consapevolezza dei propri mezzi posso affermare che saremo la mina vagante di questo campionato e che ce la giocheremo a viso aperto contro tutti. Quello che conta per noi in questo campionato è la continua crescita dei ragazzi”.

Il prossimo impegno per la Fidelis sarà nell’insidiosa trasferta di Crotone sabato 18 dicembre alle ore 19,00.