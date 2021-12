Fidelis Andria Handball, il pari di Crotone chiude il 2021

L’ultima partita del 2021 della Fidelis Andria Handball termina con un pareggio che lascia l’amaro in bocca, pur su un campo ostico come quello di Crotone.

I federiciani giocano un primo tempo giocato in maniera contratta, soprattutto in attacco, con un gioco veloce non proprio fluido come le precedenti uscite e primo tempo che termina in parità (13-13). Nel secondo tempo, dopo la strigliata di mister Colasuonno, la giovanissima squadra andriese entra con un piglio migliore e a 10 minuti dalla fine raggiunge il massimo vantaggio della partita (20-22). Da qui, però, una mal gestione proprio negli ultimi minuti ed errori di scelta nei momenti cruciali della partita porterà al pareggio finale che sa di beffa per gli andriesi. Una partita bella ed emozionante giocata punto a punto che ha divertito il pubblico sugli spalti che a fine gara applaude sportivamente le due squadre per lo spettacolo offerto in campo.

“Partite come queste serviranno a farci crescere e a capire meglio i momenti del match e le giuste scelte da prendere nei momenti cruciali” - afferma coach Colasuonno - “non sono assolutamente soddisfatto del nostro primo tempo e dobbiamo capire che bisogna esprimere il nostro gioco sempre, in qualunque campo e con maggior continuità. Ho visto i ragazzi amareggiati a fine gara e questo significa che hanno capito che abbiamo sprecato un’occasione e sicuramente questa partita ci è servita per crescere in termini di esperienza”.

Dopo 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria gli andriesi sono a quota 4 in classifica, col solo Noci che a quota 7 si stacca dal resto delle squadre racchiuse tutte in soli 2 punti. Con la trasferta di Crotone si conclude un 2021 che è stato sicuramente difficile, ma che ha riavviato il processo di crescita della squadra andriese che i problemi legati al COVID avevano momentaneamente rallentato.

Il prossimo impegno nel nuovo anno vedrà la Fidelis Andria impegnata in casa contro la Pallamano Fasano sabato 22 gennaio.

TABELLINO

CROTONE: Mariano 8, Calabrese 6, Lonetto 5, Gentile 3, Lo Guarro 1, Perri 1, Nesputo 1, Berlingeri, Caristo, Giaquinta, Lucente, Malena, Menzano, Riganello, Scicchitano, Vrenna. All. Cusato Antonio

FIDELIS ANDRIA: Guglielmi 9, Marmo 8, Zagaria A. 3, Cavaliere 2, Leonetti 2, Del Giudice 1, D’Ettole, Di Liddo, Di Trani, Giorgio, Palmisano, Pistillo, Sipone, Tattolo, Zagaria E. All. Colasuonno Riccardo

ARBITRI: Formisano L. - Sarno F.