2021, un anno di sport: l’atletica regina indiscussa

Tre atleti, due diverse discipline, una -lunga- scia di successi: l’atletica andriese si conferma cuore pulsante del panorama sportivo federiciano. Merito di Francesco Fortunato, Nicola Lomuscio (marciatori) e Pasquale Selvarolo (mezzofondista). Certo, non è una novità. Quella dell’atletica leggera è una fucina di talenti ormai da tempo affermata su scala nazionale e continentale. Ma il 2021 è stato il più prolifico di soddisfazioni di sempre. Lo inaugura a gennaio il più giovane fra gli attori in scena, Nicola Lomuscio, classe 2003; alla prima fra gli Juniores strappa il bronzo al Campionato Italiani di Marcia di Ostia; un mese più tardi, bissa il terzo posto nella 5.000m ai Tricolori Indoor di Ancona. Prima del momento magico che vale la convocazione in Nazionale: oro nella 3^ prova dei Campionati di Società e agli Assoluti di Rovereto. Maglia azzurra nel bagaglio e un biglietto per Tallin: si vola in Estonia, Europei di Marcia Under 20. Nella 10km, però, Nicola chiude con una squalifica. La prima in carriera, nell’appuntamento più atteso. Pronto riscatto ad Ottobre a Grottammare: ultima tappa dei Campionati di Società, è 2° classificato nella 20km su strada.

Altra annata da incorniciare anche per Pasquale Selvarolo. Il mezzofondista della Casone Noceto arricchisce il palmarès con altri due titoli italiani: a maggio, nei 10.000 metri sulla pista del “Cozzoli” di Molfetta, si laurea per la prima volta Campione Italiano under 23, col sesto crono Promesse nella classifica continentale; a giugno trionfa anche nei 5000m, sul tracciato di Grosseto. Solo l’antipasto all’appuntamento più prestigioso della stagione: gli Europei di Tallin; le premesse sono tutte positive, l’ottimo tempo di Molfetta proietta Pasquale fra i top di categoria nel vecchio continente. Nella calda ed umida serata estone, Pasquale chiude in quarta posizione una prestazione coraggiosa, a un secondo dal bronzo e a due dall’argento. A un passo dal podio, con un pizzico di rammarico. Voglia di riscatto tutta riversata nella prima apparizione all’Americana della “Corrisernia 2021” (non la sua specialità) nella quale batte la forte concorrenza internazionale in gara e taglia per primo il traguardo. Ma non si ferma qui: a novembre vince la Mezza Maratona di Roma e conquista il terzo tricolore stagionale. Ultimo appuntamento in patria, prima di volare alla volta di Dublino per gli Europei di Cross Under 23, dove chiude in 61^ posizione.

Di “notti magiche” durante questa estate gli italiani ne hanno potute vivere tante. Merito della Nazionale di Calcio di Roberto Mancini e della straordinaria spedizione dell’Italia a Tokyo 2020 (+1). E chi a Tokyo c’era, e non di certo da spettatore, è Francesco Fortunato. Sua la copertina indiscussa del 2021 sportivo andriese. A luglio, nella Coppa Europa di Podebrady, il portacolori delle Fiamme Gialle campione in stagione ai Campionati di Società e nella 10km agli Assoluti di Rovereto, srotola il manifesto della tenacia e riaccende un quasi insperato sogno chiamato Olimpiadi, dopo aver mancato in precedenza il minimo per la competizione a cinque cerchi. Nella 20km in Repubblica Ceca, scende sotto l’ora e venti minuti; col super crono di 1h19:43 è quinto, conquista la medaglia d’argento a squadre, timbra lo standard per le Olimpiadi (tempo limite 1h21:00) e diventa il sesto italiano di sempre sulla distanza, migliorando di oltre due minuti il PB di 1h22:01 fissato ai Mondiali di Londra nel 2017. Andria è in fibrillazione. Tricolori sul balcone, trepidante attesa e un maxi schermo nel chiostro di San Francesco per seguire la 20km dell’afosa Sapporo. E’ la sua prima Olimpiade. Ma disputa, senza timore, una gara perfetta: concentrazione elevata, progressione elegante, giusta intraprendenza. Ed è subito in testa al gruppo. Si aggira intorno alla decima posizione per gran parte della gara, poi scala al 15° posto e chiude in 1h23'43". A vincere è un italiano, un pugliese per di più: l’amico di sempre Massimo Stano, di Palo del Colle.

E’ l’atletica, dunque, la regina indiscussa dello sport andriese in questo 2021 giunto alla sua ultima appendice. Ma anche il calcio ha saputo regalare gioie. Per conferme, chiedere alla Fidelis Andria: dopo il terzo posto nella regular season di Serie D e la sconfitta in finale play-off a Picerno, il sodalizio federiciano del duo Roselli-Catapano, compie un vero e proprio miracolo, ottenendo, non senza importanti sacrifici economici, il ripescaggio in Serie C. La differenza di categoria al ritorno nel professionismo e il poco tempo a disposizione per allestire la stagione, però, si fanno sentire: al momento i federiciani lottano per liberarsi quanto prima dalle grinfie della zona play-out; l’imminente apertura della finestra invernale di mercato, dovrebbe garantire un rinnovamento del gruppo squadra, fin qui espressosi al di sotto delle aspettative. Per un palcoscenico, quello della Lega Pro, da mantenere ad ogni costo. Sempre sul fronte calcio, da annoverare è la partnership che la Virtus Andria ha intrapreso con l’Inter (club Campione d’Italia in carica): a novembre il sodalizio del pres. Marian Gecaleanu ufficializza il suo ingresso nell’Inter Grassroots Programm, un programma di supporto dell’attività calcistica di base. Lo sport andriese nel 2021 ha vissuto una svolta epocale: è nata ad ottobre la Polisportiva andriese, unione sinergica delle associazioni sportive per una gestione più efficace degli impianti comunali (Palasport, Polivalente di via La Specchia, Polivalente di via delle Querce).

Lo sport andriese alza l’asticella. Lo fa grazie ai suoi talenti migliori, pur nella modestia degli spazi (od opportunità) a disposizione e la crisi post-pandemia. Che l’anno nuovo continui ad emozionare. Ad maiora!