La Fidelis Andria Handball chiude il girone di andata con una vittoria: 21-12 contro Conversano

Seconda vittoria stagionale per la Fidelis Andria Handball, che dopo gli ultimi due passi falsi contro Pallamano Fasano e Serra Fasano chiude il girone d’andata con una vittoria ampiamente meritata e che fa morale in vista del girone di ritorno. Bella partita fatta di gran belle giocate, gioco veloce e alta intensità. I giovanissimi andriesi giocano un grande primo tempo con una difesa arcigna, compatta e ripartenze micidiali in prima fase. Percentuale di errori bassissima che difatti porta a concludere il primo tempo 21-12 a proprio favore. Partita che sembra finita, ma non sara così, per un seco do tempo meno brillante fatto di errori al tiro, difesa meno aggressiva ed errori di gestione in alcuni tratti del match. Il Conversano con un paio di break si porta due volte sul -4 e nella parte finale sul -3, ma gli andriesi riescono a portare a casa l’intera posta in palio.

A fine gara tanta felicità per una vittoria attesa dopo i passi falsi contro le due squadre di Fasano: «Meritavamo questa gioia per tanti motivi» -commenta coach Colasuonno- «la sconfitta clamorosa in casa contro la Pallamano Fasano negli ultimi tre minuti aveva lasciato degli strascichi che si sono visti anche oggi nel secondo tempo a dire il vero, ma alla fine i ragazzi sono stati un po’ più lucidi per portare a casa la vittoria. Speriamo che questa vittoria ci possa far sbloccare, così da poterci esprimere come avevamo fatto fino alla sosta natalizia».

La squadra ha già ripreso gli allenamenti in vista della prima gara del girone di ritorno in casa della capolista Noci sabato 26 febbraio.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA: Marmo 9, Guglielmi 7, Cannone 6, Losito 6, Zagaria A. 4, Cavaliere 2, Sipone 1, D’Ettole, Del Giudice, Di Liddo, Di Trani, Palmisano, Pistillo, Santovito, Terlizzi, Zagaria E. All. Colasuonno Riccardo

PALLAMANO CONVERSANO: Pignataro 11, Fontana 7, Savino 6, D’Ali 5, Pellegrino 2, Palokaj 1, Alfarano, Gialò, Greco, Lombardi.

ARBITRO: Fasano G.