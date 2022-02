Campionato MTB, Antonio Notarpietro porta sul podio i colori della New Bike

Buona la prima! L’andriese Antonio Notarpietro ha conquistato la seconda piazza nella categoria M2 nella prima tappa a Ruvo di Puglia, denominata "Mediofondo All Bike Corgom", del Campionato Challenge XCP MTB Puglia 2022. Decima la posizione assoluta, su 330 partecipanti tra amatori e qualche professionista, difatti è stato preceduto da tre ragazzi di questa categoria.



Il Percorso per buona parte pedalabile, ha complicato la prestazione del ciclista andriese che è rimasto nel gruppo di testa per due terzi del tracciato. Ha affrontato con sicurezza ed esperienza la parte più tecnica e difficoltosa, ma ha perso contatto con i primi tratto finale. Tale distacco, non è più stato colmato, per via del vento che ha impedito qualsiasi tentativo di rientro.



Domenica prossima, ad Alberobello, la punta di diamante della NewBike insieme ai compagni di squadra, tornerà a difendere i colori blu azzurro della città federiciana.