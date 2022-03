New Bike: Notarpietro arriva sesto ad Aberobello Copyright: n.c.

Con il sesto posto dell'atleta Antonio Notarpietro (2° Cat.) si conclude la trasferta ad Alberobello valevole per la 2^tappa del Challenge MTb Puglia.



Un bilancio estremamente positivo quello che vede i ragazzi della New Bike Andria sempre pronti ad affrontare terreni impervi. Certo, gareggiare con un clima più clemente avrebbe riservato forse qualche sorpresa ulteriore in positivo, ovviamente.

Proiettati già nelle prossime competizioni, i ragazzi continuano ad allenarsi consapevoli di una stagione che è soltanto all'inizio. Forza, ragazzi!