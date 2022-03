Mondiali di Marcia, Nicola Lomuscio conquista l'argento a squadre!

Un risultato straordinario. Al primo appuntamento internazionale. Nicola Lomuscio conquista la medaglia d’argento a squadre nella 10km under 20 ai Campionati del Mondo di Marcia. Nel caldo di Muscat (in Oman), il marciatore andriese tesserato con l’Atl. Amatori Acquaviva, taglia il traguardo con il tempo di 45:33, chiude in ottava posizione nella classifica individuale e colora d’azzurro il secondo gradino del podio. È il primo podio dell’Italia da quando è stata introdotta la gara U20 nell’evento mondiale, nel 2004.

Il tracciato era impegnativo, con 25m di dislivello. Il clima, caldo (come detto) ma non afoso (a due passi dall’oceano di dune sabbiose del Rub’al-Khali), non aiutava di certo. E la prima apparizione su scala internazionale, riserva sempre tante incognite. Le insidie, dietro l’angolo, c’erano tutte. Ma Nicola disputa una gara sontuosa: viaggia con costanza tra le prime dieci posizioni, lancia l’assalto finale agganciando il gruppo di testa. Una gara dura, per un successo «inaspettato». Il risultato? «Sono uno che non si accontenta mai, ma sono soddisfatto. Il percorso e il clima erano duri, non era semplice», spiega il classe 2003 ad Andrialive. «Sono molto contento. Ad esser sincero, conoscevamo il nostro valore, ma non pensavamo di raggiungere questo risultato». Tutti per uno, uno per tutti: «Ho lottato a lungo contro un avversario spagnolo che si trovava davanti, cercando di recuperare più posizioni possibili. Si sa, è una gara a squadre e bisogna darsi una mano. L’ho fatto io, come lo hanno fatto i miei strepitosi compagni». Una gioia che sa di riscatto; quasi catartica, dopo la squalifica agli Europei di Tallin dello scorso luglio (prima apparizione con la maglia della Nazionale): «È una bella rivincita personale. Ma il passato è passato. Adesso siamo sul tetto del mondo!»

A trascinare la spedizione azzurra, il secondo posto individuale di Diego Giampaolo in 44:14. Dodicesimo l’altro italiano in gara, Pietro Pio Notaristefano, con 46:13. Un venerdì da favola, per il panorama andriese del tacco e punta. Ma non è finita qui: domani alle 13 (diretta streaming su Rai Sport Web) andrà in scena Francesco Fortunato, 15° alle Olimpiadi di Tokyo. I riflettori sono tutti puntati su di lui.