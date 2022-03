Mondiali di Marcia a squadre, Francesco Fortunato è ventiduesimo

Ventiduesimo, il migliore degli azzurri. Ai Mondiali di Marcia a Squadre di Muscat (in Oman) Francesco Fortunato, specialista della 20km, chiude in 1h27:44 e si afferma primo fra gli italiani. Gli occhi, in casa Italia, erano tutti puntati su di lui. Merito del quindicesimo posto all’Olimpiade di Tokyo 2020 (+1). E dell'1h19:43 agli Europei di Podebrady, che gli aveva garantito il pass per i Giochi.

Il portacolori delle Fiamme Gialle rimane nelle retrovie, così come gli altri azzurri in gara fanno da comparse (Cosi 24°, Tontodonati 32°, Picchiottino 36°, Finocchietti non ha terminato la prova), senza l’Oro dei Giochi Olimpici Massimo Stano. L’Italia, a squadre, è sesta. Vince -a sorpresa- l’Ecuador, alle spalle di Giappone (che infila la doppietta oro-argento nella classifica individuale, prima del keniano Gathimba), e Cina.

Per qualcuno, curriculum alla mano, da Francesco c’era da aspettarsi qualcosa in più. Resta, invece, un risultato «soddisfacente». Mettici una condizione fisica non ottimale, aggiungici un rettilineo che non favorisce le tue caratteristiche fisiche e non può essere altrimenti. «È andata abbastanza bene -afferma Francesco- sapevo di non essere al top della mia condizione fisica, quindi non avevo grandi aspettative. Nel complesso, sono contento di come ho gestito la gara. Speravo in qualche posizione più su, ma il livello mondiale è alto. Mi porto a casa questa posizione, in vista degli impegni estivi più importanti».

Nel mirino, infatti, ci sono Mondiali (a luglio) ed Europei (agosto). Segno, l'ennesimo, della dimensione internazionale che ha ufficialmente assunto il tacco e punta andriese. Solo venerdì Nicola Lomuscio suonava la sinfonia tricolore nell’oceano di dune sabbiose di Muscat, strappando uno storico argento a squadre.