Campionati italiani di cross a Trieste. Andrea Ribatti, andriese portacolori della All Tri Sports, marca la propria presenza. Il parterre della gara di 8 km degli juniores è nutrito e agguerrito. Dopo un km di studio, Andrea avanza deciso in testa al gruppone e dà una spallata con un prolungato forcing solitario dimostrando il rientro in condizione, grinta e coraggio.

La gara è lunga e combattuta ma Andrea regge ancora bene e al traguardo giunge 12° a ridosso dei più quotati e sempre con il sorriso.

Dopo il bronzo conquistato lo scorso anno da allievo, si tratta di una bella conferma agli alti livelli anche in questa specialità. La stagione della multidisciplina è alle porte e ci sarà da divertirsi ancora.