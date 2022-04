Mediofondo del Parco dell'Alta Murgia, New Bike: Notarpietro chiude 5° assoluto e 1° di categoria

Domenica 10 Aprile, in una giornata fredda e uggiosa, tutto fuorché primaverile, si è disputata la 5^ tappa del Challenge XCP MTB Puglia denominata 1^ Mediofondo del Parco dell'Alta Murgia.

Percorso molto caratteristico, con tratti peculiari dell'altipiano delle Murge reso abbastanza difficoltoso dalle condizioni meteo.

La gara inizia con qualche problema nei piazzamenti in griglia di partenza, difatti anche Antonio Notarpietro, uomo classifica della New Bike, ha dovuto faticare non poco per liberarsi dal traffico iniziale e conquistare le posizioni di controllo della testa di gara.

Come in qualsiasi competizione, il dispendio energetico non preventivato, presenta sempre un conto che, con esperienza, Notarpietro è riuscito a minimizzare chiudendo 5° assoluto e 1° di categoria (M2).