Palasport, ripristino del tappeto di gioco con vista agli Europei Femminili di Volley U21

Il calendario segna, circa, tre mesi. Quelli che separano Andria dallo start ufficiale ai Campionati Europei di Volley Under 21, in scena dall’8 al 17 luglio (anche) nel Palasport di Corso Germania. La città tornerà ad ospitare un evento sportivo di prestigio. E corre ai preparativi. O, forse, ai ripari. Per adeguare la struttura agli standard richiesti, sono partiti in queste ore «lavori urgenti» di ripristino del tappeto di gioco. E la struttura non sarà utilizzabile fino al 3 maggio. La notifica è arrivata nella giornata di mercoledì alle società della Polisportiva Città di Andria, sodalizio che dallo scorso settembre si occupa della gestione in affidamento delle strutture indoor comunali. L’intervento dovrebbe mettere una toppa ad un problema annoso. Ormai da tempo, il «gommato» si discosta in alcuni punti del rettangolo di gioco, causando non pochi disagi. Gli ultimi, se si pensa a ciò che negli ultimi anni le società hanno visto e subito: dalle infiltrazioni di pioggia e neve, all’assenza cronica di riscaldamento. Una convivenza difficile.

Spiragli di luce, tuttavia, si intravedono all’orizzonte. Il Comune è stato ammesso a un bando regionale per la messa in sicurezza degli impianti sportivi. La somma ricevuta ammonta a circa 100mila euro. Il ripristino della pavimentazione (che permetterà nuovamente anche la pratica del tennis) riguarda il primo lotto di lavori. Di un un pacchetto di interventi che verterà su più fronti: sostituzione dell’impianto energetico, manutenzione straordinaria degli spogliatoi, manutenzione e messa in sicurezza di porzioni delle coperture. Il Palasport resta il secondo impianto indoor in Puglia per capienza. Solo urgenti interventi strutturali potrebbero ridargli la centralità del passato.