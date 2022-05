Pasquale Selvarolo alla Coppa Europa dei 10.000 metri in Francia

Tricolori di Marcia, Lomuscio fa festa: è campione italiano juniores. Terzo un ottimo Fortunato!

Nicola li mette tutti in fila in 1h27:03 e tiene alto il vessillo della Puglia di Stano e Palmisano. Francesco, fra gli assoluti, chiude in 1h22:13 alle spalle dell'oro di Tokyo e Picchiottino