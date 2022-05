In una assolata domenica di maggio, il nostro Castel del Monte, fresco teatro e protagonista di eventi dalla portata internazionale, è stato vigile sentinella delle centinaia maglie colorate dei ciclisti che si sono confrontati sul percorso murgiano della 7^ Mediofondo Castel del Monte "Trofeo Acqua Orsini", tappa valida del circuito FCI, Challenge XCP MTB Puglia 2022.

La collaudata organizzazione sostenuta dalla ASD NewBike, con la collaborazione e il supporto di vari sponsor, ha permesso anche per quest'anno, la realizzazione dell'importante manifestazione sportiva fuoristradistica nel panorama pugliese. Una gara che, al di là delle aspettative competitive, ha messo in mostra un'organizzazione fatta di uomini e donne operative che hanno saputo accogliere e coccolare gli atleti giunti da altre città.

Malgrado il caldo non propriamente primaverile a generare qualche piccolo inconvenienti, la gara ha consegnato il podio assoluto e il podio nelle varie categorie.

Vincitore assoluto della disputa è stato Marco Larossa che con un tempo di 1:45:56 ha avuto la meglio sul clima, sull'ostico percorso murgiano e soprattutto su Martellotta Giandomenico e Giuseppe Belgiovine.

Mentre per l'atleta di casa, Antonio Notarpietro, nonostante la delusione per non aver tagliato il traguardo da vincitore, un ottimo 5° posto assoluto e una 2^ piazza nella propria categoria (M2), hanno comunque rinfrancato il proprio spirito e quello del pubblico locale.

Per la vittoria finale, il campionato è ancora molto aperto, nulla è già scritto, ne vedremo ancora delle belle.

«Un ringraziamento va alla nostra amministrazione comunale presente con gli assessori alle Radici Cesareo Troia e allo Sport Daniela Di Bari - commenta il presidente della New Bike Andria, Gennaro Volturno - Ringrazio anche i generosi sponsor dell'evento perché è soprattutto grazie al loro valido supporto che è stato possibile omaggiare gli atleti e assicurare un'accoglienza impeccabile (Bonadies Domenico Scavi Demolizioni, Allianz - Attimonelli e Volturno, Ottica Invista Confalone, Acqua Orsini, Cicli Lalluccio, CibApp srl, Conversano Costruzioni & co srl, Veronero Andria, Andria Live, B31 Birrificio Artigianale, Muraglia - Euronics, Era Milano, Massaro Apulia, Farmacia Internazionale, Casillo Group, Vejus, Kamawatch, Natura & Qualità Srl, Sabino Mansi Total Body Center - Asd)».