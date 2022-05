“Andria Pedala”: l'evento in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta

Domenica prossima, 29 maggio, terza edizione di Andria Pedala che cade alla vigilia della Giornata Mondiale della Bicicletta. La partenza è prevista alle 10.30 e il punto di ritrovo è l’Oratorio Salesiano, in Corso Cavour.

L’ iniziativa è aperta a tutti: donne, uomini, bambini, anziani. L’obiettivo è sempre lo stesso: lasciare la macchina a casa. Un invito rivolto soprattutto ai più pigri. Andria in bici potrebbe risolvere tanti problemi legati alla viabilità urbana e porterebbe un vantaggio su tutti: migliorerebbe la qualità dell'aria. Andare in bicicletta è dunque ecologico e fa bene alla salute. Un invito a pedalare giunge soprattutto alla luce dei cantieri disseminati in città con l’avvio dei lavori d’interramento della ferrovia.

«In tanti ormai - spiega l’Ass. Alla Mobilità, Pasquale Colasuonno - si sono convinti della convenienza di spostarsi in bici, adesso facciamo un passo in più: ciascun andriese ormai consapevole convinca un suo amico che ancora non lo è a unirsi a noi per Andria Pedala. Una volta iniziato non si torna più indietro. Spargete la voce e ci vediamo domenica!».