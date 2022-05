Ci sono storie davvero sorprendenti da raccontare: storie di forza, coraggio, di perseveranza e di impegno. Una di queste riguarda il risultato straordinario ottenuto da Christian Giorgino, classificato primo a livello regionale nelle competizioni dei campionati sportivi studenteschi, gareggiando nella categoria cadetti c21 atletica su pista, specialità 80 mt e corsa campestre. Una vittoria che è motivo di gioia sia per la cittadinanza che per l’I.C. “Imbriani-Salvemini” di Andria: Christian infatti è l’esempio di come una diagnosi di sindrome di Down non possa fermare piedi veloci come il vento che corrono accanto ai “normodotati”. Ma questo ragazzino è speciale davvero: porta in sé un talento che lo riesce a spingere oltre tanti limiti.

Un traguardo reso possibile in primis dalla tenacia e dall’impegno dell’alunno, ma anche dall’amorevole sostegno dei docenti Francesco Leonetti e Vincenzo Pellicani e dall’attenzione e dalla cura della Dirigente scolastica Nicoletta Ruggiero, sempre particolarmente attenta a promuovere l’impegno dei ragazzi nello sport e il valore dell’inclusività, che contraddistinguono da sempre l’istituto andriese.