Atletica, strepitoso Selvarolo: vince la Coppa Europa e centra il record personale!

Strepitosa. Non può etichettarsi diversamente la prestazione di Pasquale Selvarolo Coppa Europa di Pacè, in Francia. Nei 10.000m della serie B maschile, il 22enne andriese chiude in 28:30.35 e taglia per primo il traguardo. A sette giri dal termine, si porta al comando e poi stacca gli avversari, per arrivare a braccia alzate davanti al turco Sezgin Atac (28:37.38). Per il portacolori delle Fiamme Azzurre, all’esordio in nazionale assoluta, è anche record personale: migliorato di oltre 20 secondi il PB.