La New Bike Andria alla Südtirol Dolomiti Superbike

La stagione estiva si rivela piena di risultati positivi con le partecipazioni alle gare più blasonate per New Bike Andria.

Nel paesino di Villabassa (arrivo e partenza) l'atleta Andriese Alessandro Carbone, alias Alex Pepos, ha partecipato ad una gara di MTB che si rinnova da oltre 25 anni, la gara di mountain bike Südtirol Dolomiti Superbike: un vero must per tutti gli appassionati della mountain bike, andata in scena lo scorso sabato 9 luglio.

Questa spettacolare gara di mountain bike nelle Dolomiti è tra le più amate in tutta Europa, lo dimostra il numero sempre crescente di partecipanti. Inoltre, la Dolomiti Superbike ha la reputazione di essere una delle gare di mountain bike più dure, non solo in Alto Adige. Il nostro atleta porta a casa una grande soddisfazione che arricchisce il suo curriculum personale.

