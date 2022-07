È il giorno di Francesco Fortunato, stanotte la gara dei mondiali negli Stati Uniti

Dopo la serie di successi inanellati in competizioni nazionali e internazionali, oggi un'altra gara importante attende Francesco Fortunato, marciatore olimpico andriese: questa notte infatti marcerà sui 20 km ai mondiali di Atletica in corso a Eugene, negli Stati Uniti.

«Ci siamo - scrive Francesco -! Alle 15.10 (00.10 in Italia) partirò nella 20km di marcia. Che dire, ci siamo preparati tutto l'anno per questo evento. Sarebbe un peccato non dare il massimo sul più bello!

La gara la potete seguire dall'Italia su Raisport o SkyArena. Non vi addormentate!»