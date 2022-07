Francesco Fortunato 15esimo ai Mondiali di atletica leggera

15esimo ai Mondiali di atletica leggera di Eugene 2022: è stato questo il risultato dell’atleta andriese, Francesco Fortunato. Nella 20 km di marcia il giovane sperava di ottenere un risultato migliore ma ha portato a casa una conferma della posizione guadagnata alle Olimpiadi di Tokyo.

Il 27enne andriese ha confermato di aver fatto una buona prestazione nella seconda parte di gara. Questo gli ha permesso di tagliare il traguardo in 1h22:50. Alla stampa l’azzurro ha dichiarato: «All’inizio ho cercato di gestire la gara tatticamente: il gruppo era partito forte, poi ho visto che c’è stato un rallentamento ma io ho continuato sul mio ritmo. Nella seconda metà di gara ho puntato avversario dopo avversario per recuperare posizioni; non sapevo in quale posto fossi, ma l’obiettivo era superarli uno dopo l’altro, mi sono gasato e alla fine sono riuscito ad arrivare quindicesimo, un risultato che mi soddisfa. Adesso – ha concluso – testa agli Europei di Monaco tra cinque settimane».