Marcia, Europei Monaco: 5° posto per Francesco Fortunato: «Giornata che ha valore»

Quinto posto per l'atleta andriese Francesco Fortunato nella 20 km di marcia maschile degli Europei di atletica leggera 2022. Una gara ostacolata da un asfalto bagnato per via di una pioggia leggera. Ottavo Massimo Stano.

Perfettamente dentro la gara, e con lucidità, al 20esimo km, è Francesco Fortunato (quest’anno anche nono a La Coruna e quinto nella 10 km a Madrid dopo le prove opache di Muscat e Podebrady) che si inserisce nel gruppo con il turco Korkmaz e lo spagnolo Alberto Amezcua e si mette all’inseguimento della terza piazza. Un bronzo che dista soltanto quattordici secondi ai -3 km, si allontana ai -2 km (16 secondi) e diventa impossibile quando Garcia Carrera si rimette in sesto dopo un chilometro da 4:12 che aveva fatto ipotizzare una crisi. Finisce così, con l’Italia alla 5 posizione.

«Sono molto contento di questo risultato, è una posizione di prestigio - commenta Francesco Fortunato -. Non nascondo che ho sognato di prendere una medaglia, sia prima che durante, però non posso rimproverarmi niente, ho fatto un bel tempo, una bella gara, una buona gestione. Anche lì, in Repubblica Ceca, ero arrivato quinto: per me era stata la gara più simbolica perché mi ha dato lo standard olimpico, e a livello di emozioni non si batte. Ma la giornata di oggi ha tanto valore. Intanto ho fatto il ‘minimo’ per i Mondiali, ma mi ha dato anche la consapevolezza che per stare a questi livelli bisogna scendere di un altro minuto. Per ora siamo lì, a ridosso del podio: quando becco la giornata può succedere».