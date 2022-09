Campionati italiani di corsa su strada: terzo posto per l’andriese Selvarolo

Nei Campionati italiani sui 10 chilometri di corsa su strada a Castelfranco Veneto (Treviso), il 22enne andriese Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre, 28:44) conquista il terzo posto.

Il titolo assoluto maschile va a Pietro Riva, piemontese delle Fiamme Oro, per cui è il secondo tricolore della stagione, che si aggiunge a quello dei 10.000 su pista e al quinto posto sulla distanza agli Europei di Monaco. Riva chiude in 28:08 per aggiudicarsi il duello con il senese Yohanes Chiappinelli (Carabinieri, 28:19), insieme al quale condivide il primato italiano di 27:50.