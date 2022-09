Campionati italiani di corsa su strada: medaglia di bronzo per l’andriese Andrea Ribatti

Il diciottenne atleta andriese Andrea Ribatti nel campionato italiano assoluti dei 10 km su strada che si è corso a Castelfranco Veneto il 3 settembre scorso, ha conquistato il bronzo nella categoria Juniores.

Nel suo esordio in una competizione nazionale per assoluti ha mostrato di essere tra i giovani emergenti del mezzofondo coprendo la distanza in un promettente 30’59” e piazzandosi tra i primi 50 degli oltre 300 partenti e conquistando il podio di categoria. Ribatti, già forte di un percorso di crescita nel triathlon, nell’ultimo periodo ha concentrato i suoi sforzi nella corsa con lavori specifici in altura che hanno accresciuto le sue doti di mezzofondista.

Questo risultato ottenuto nel panorama nazionale testimonia la determinazione e la padronanza dei mezzi acquisiti da Ribatti e apre buone prospettive di ulteriore crescita del giovane. Andrea Ribatti si pone così nella scia dell’altro corridore andriese Pasquale Selvarolo che, nella stessa competizione a Castelfranco Veneto, ha conquistato il terzo posto assoluto.