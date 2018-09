L'andriese Riccardo Mari si è aggiudicato il primato assoluto al Cervia Natural Muscle, evento importantissimo nel palinsesto della NBFI, la federazione italiana di natural bodybuilding, tenutosi appunto nella città romagnola lo scorso 16 settembre.

L'evento, al quale hanno partecipato circa 70 atleti provenienti da tutta Italia, presentava gare divise per categoria e sviluppatesi in due fasi durante le quali gli atleti gareggiavano fra di loro e sfilavano a ritmo di musica mostrando ai giudici le loro doti fisiche. Mari ha prima conquistato il primato nella categoria pesi leggeri per poi, a fine serata, ottenere il prestigioso 1° posto assoluto dell'evento, battendo i vincitori delle altre categorie e di fatto diventando l'uomo col miglior corpo dell'evento.

«Emozione a dir poco stupenda tanto che non sono riuscito a trattenere le lacrime - ha dichiarato l'atleta andriese ai nostri microfoni - Questa è stata l'esperienza sportiva più provante e tassante dal punto di vista fisico e mentale per me, ma i risultati ottenuti hanno ripagato tutti i sacrifici che ho fatto durante l'anno. Mi piacerebbe che questa mia esperienza sproni tutti ad intraprendere una qualsiasi attività fisica ricreativa non a livello agonistico, poiché richiede veramente tanto tempo e impegno, ma ad un semplice livello amatoriale. I benefici fisici e mentali che ne trarrete sono in grado di cambiarvi la giornata, il modo di approcciarvi al mondo, il modo di vedere le cose, il vostro stato d'animo e tanto altro. Credetemi, lo sport vi salva la vita. Concludo il mio racconto con una bellissima frase del grande atleta Alex Zanardi, che ho impressa sempre nella mia mente: "Ci si può drogare di cose buone...ed una di queste è certamente lo sport».



Mari concluderà la stagione a Figline Valdarno (Firenze), partecipando il prossimo 14 ottobre ai Campionati Italiani NBFI.