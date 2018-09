Conclusa la stagione estiva del "parco rosa"

Si sono concluse da pochi giorni le attività che hanno caratterizzato questa lunga stagione estiva al parco di via Dante Di Nanni conosciuto da molti come il "parco rosa". Grande soddisfazione da parte del presidente Matera Giulio, responsabile della associazione sportiva e natura che da circa tre anni gestisce il parco rosa.



Durante tutta la stagione estiva infatti con la preziosa collaborazione della Pallavolo Andria e la Manzoni sport il campetto adibito alla pallavolo, situato all 'interno del parco è stato teatro di diverse iniziative sportive con appuntamenti settimanali ed anche tornei che hanno interessato diverse fasce di età tutto rigorosamente controllato da diversi istruttori.

«Tali iniziative sono state ben accette anche dagli abitanti stessi del quartiere che si sono resi spettatori di una disciplina, quale la pallavolo che a mio giudizio - commenta Matera Giulio - merita molta più attenzione in quanto stupito della educazione dei ragazzi che hanno usufruito di una struttura pubblica, senza lasciare nemmeno una carta per terra. Ringrazio pubblicamente infatti alcuni deidirigenti: Agostino Paradies, Diserio Nicola, Zingaro Emanuele, Porro Gianluca con il supporto di Luca Di Renzo ed infine Alessandro Lorusso che grazie al loro impegno è stato possibile realizzare tutto cio. Ricordo quando anni fa sia il parco che il campo erano completamente vandalizzati quindi inutilizzabili, con questo voglio ringraziare pubblicamete il costante e meticoloso lavoro di tutta la machina amministrativa comunale in particolare l'ass allo sport Avv. Michele Lopetuso, sempre vicino a qualsiasi nostra esigenza di natura tecnica con risultati visibili sotto gli occhi di tutti».